Барселона летом хочет заработать на трансферах 300 млн евро 

По данным британской спортивной прессы, руководство «Барселоны» грядущим летом собирается достаточно хорошо заработать на продаже своих исполнителей.

Боссы «сине-гранатовых» собираются расстаться с футболистами, на которых они не рассчитывают. Сообщается, что среди них могут быть защитник Самуэль Юмтити (его рыночная стоимость достигает 70 000 000 евро) и полузащитники – Филиппе Коутинью (100 000 000 евро) и Иван Ракитич (50 000 000 евро). Также к ним могут примкнуть и другие игроки «блаугранос».

В СМИ уже появляются сообщения о том, что перечисленным футболистам проявляют интерес ряд европейских топ-клубов.

В общей сложности каталонский клуб хочет выручить порядка 300 000 000 евро, чтобы потратить их на приобретение новых исполнителей. Ожидается, что ими могут быть форвард «Айнтрахта» Лука Йович и защитник «Аякса» Маттейс де Лигт.