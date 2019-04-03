Барселона летом хочет заработать на трансферах 300 млн евро
По данным британской спортивной прессы, руководство «Барселоны» грядущим летом собирается достаточно хорошо заработать на продаже своих исполнителей.
Боссы «сине-гранатовых» собираются расстаться с футболистами, на которых они не рассчитывают. Сообщается, что среди них могут быть защитник Самуэль Юмтити (его рыночная стоимость достигает 70 000 000 евро) и полузащитники – Филиппе Коутинью (100 000 000 евро) и Иван Ракитич (50 000 000 евро). Также к ним могут примкнуть и другие игроки «блаугранос».
В СМИ уже появляются сообщения о том, что перечисленным футболистам проявляют интерес ряд европейских топ-клубов.
В общей сложности каталонский клуб хочет выручить порядка 300 000 000 евро, чтобы потратить их на приобретение новых исполнителей. Ожидается, что ими могут быть форвард «Айнтрахта» Лука Йович и защитник «Аякса» Маттейс де Лигт.
Похожие новости:
Манчестерские Горожане, вопреки традициям последних лет, не будут грядущим летом заниматься активной скупкой новичков, а напротив, собираются...
«El Mundo Deportivo» гласит, что «Барса» обдумывает будущее двоих своих исполнителей: флангового бека Адриано и центрального...
Фелипе Андерсон из «Лацио» попал на прицел «МЮ», но Орлы хотят получить довольно серьезную сумму за своего исполнителя. По...
Руководство «Барселоны» всерьез раздумывает по поводу омоложения команды. Одним из потенциальных новичков считается 17-летний хавбек Ален...
Французский футбольный клуб «Марсель» сообщил, что готов расстаться с одним из лидеров своей команды в зимнее трансферное окно. Этим...