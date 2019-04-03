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Тренером Севильи может стать Ди Франческо

Дата публикации: Вчера, 22:43 | Категория: Новости футбола

Тренером Севильи может стать Ди Франческо 

                 Экс-главный коуч «Ромы» Эусебио Ди Франческо вошел в число претендентов на пост главного наставника «Севильи». Такие сведения приводят испанские футбольные издания.

                Отмечается, что специалист может перебраться в «Севилью» следом за ушедшим из «Ромы» спортдиректором Рамоном Мончи. Напомним, ранее в отношении них руководством «волков» принято решение об увольнении.

                В настоящее время «Севилья» в шаге от провала, в случае потери шансов на участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне.

                Также, в списке возможных наставников испанского клуба числится текущий тренер «Фиорентины» Стефано Пиоли. Сообщается, что специалист намерен покинуть «фиалок» по завершению этого сезона.

                Добавим, что в настоящее время главным тренером «Севильи» является Хесус Капаррос Камино. Его подопечные располагаются на 7 строчке испанского чемпионата, имея в активе 43 очка.

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