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Кейн: буду в Тоттенхэме, пока он показывает амбиции

Дата публикации: Вчера, 17:26 | Категория: Новости футбола

Кейн: буду в Тоттенхэме, пока он показывает амбиции

                   Форвард «Тоттенхэма» и национальной команды Англии Гарри Кейн поведал, что может способствовать тому, чтобы он оставался в клубе на протяжении долгих лет.

                «Я всегда говорил о том, что могу быть включенным в процесс, когда клуб идет в верном направлении и показывает свою амбициозность.

                Некоторые говорят, что мы является лучше, нежели когда-либо, подчеркивая, что у нас лучший наставник и команда. Однако, соответствующий статус следует подтверждать.

                Если через 10 лет мы просто скажем – «Мы имели отличную команду», - этого будет недостаточно. О «Тоттенхэме» должны говорить и рассказывать о наших достижениях и победах», - отметил английский нападающий.

                Гарри Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. В этом сезоне 25-летний форвард сыграл в 26 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, наколотил 17 мячей, оформил 5 голевых пасов.

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