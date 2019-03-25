Кейн: буду в Тоттенхэме, пока он показывает амбиции
Форвард «Тоттенхэма» и национальной команды Англии Гарри Кейн поведал, что может способствовать тому, чтобы он оставался в клубе на протяжении долгих лет.
«Я всегда говорил о том, что могу быть включенным в процесс, когда клуб идет в верном направлении и показывает свою амбициозность.
Некоторые говорят, что мы является лучше, нежели когда-либо, подчеркивая, что у нас лучший наставник и команда. Однако, соответствующий статус следует подтверждать.
Если через 10 лет мы просто скажем – «Мы имели отличную команду», - этого будет недостаточно. О «Тоттенхэме» должны говорить и рассказывать о наших достижениях и победах», - отметил английский нападающий.
Гарри Кейн играет за «Тоттенхэм» с 2011 года. В этом сезоне 25-летний форвард сыграл в 26 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, наколотил 17 мячей, оформил 5 голевых пасов.
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