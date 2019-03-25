Реал готов выложить 500 млн евро на трансферы

Испанские средства массовой информации сообщают, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес намерен выделить внушительные денежные средства на усиление состава команды в ближайший период трансферов.

Главными целями «сливочных» летом будут: хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, хавбек лондонского «Челси» Эден Азар и форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Ожидается, что на данные цели боссами «королевского» клуба будет выделено порядка 500 000 000 евро.

При этом, вышеперечисленные кандидатуры одобрил лично главный наставник команды Зинедин Зидан, который совсем недавно возвратился в клуб. Добавим, что именно этих трех упомянутых футболистов регулярно упоминают в прессе и отправляют в Мадрид.

Напомним, что в настоящее время «Реал» занимает третью строчку в испанском национальном первенстве. До этого, «сливочные» вылетели из розыгрыша Кубка Испании и Лиги чемпионов.