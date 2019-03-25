МЮ оформил с Сульшером трехлетний контракт

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение об утверждении Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера команды. Таким образом, специалист оформил с «красными дъяволами» соглашение о сотрудничестве на 3 года. Об этом пишет официальный сайт «МЮ».

Напомним, что Сульшер был временно назначен (до конца этого сезона) на пост главного наставника в декабре 2018 года, когда боссы «Манчестер Юнайтед» приняли решение уволить Жозе Моуринью. Тогда норвежец покинул «Мольде», в котором он работал и примкнул к «красным дъяволам».

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» с Уле-Гуннаром Сульшером сыграл в Английской Премьер-лиге 13 матчей, из которых 10 завершились победой, 2 – ничейным результатом и один поражением. Помимо этого, английская команда выбила из Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» и пробилась в 1/4 финала престижного европейского турнира.