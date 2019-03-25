Буффон близок к завершению карьеры
В связи с тем, что руководство «Пари Сен-Жермен» приостановило процесс переговоров о продлении трудового соглашения с опытнейшим вратарем Джанлуиджи Буффоном, в ряде изданий начали появляться данные о возможном завершении карьеры стража ворот.
Боссы парижского клуба не собираются спешить с оформлением нового договора о сотрудничестве с 41-летним голкипером, после того, как клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Отмечается, что к вопросам и деталям продления контракта с легендарным вратарем клуб может вернуться несколько позже.
Но не исключено, что футболистом будет принято окончательное решение о том, чтобы завершить выступления на профессиональном уровне в конце сезона.
За «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон играет с лета прошлого года. В команду он пришел в статусе свободного агента. Контракт с клубом был оформлен на один сезон. С момента перехода в стан французского клуба, вратарь принял участие в 20 играх, в которых им было пропущено 13 голов.
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