Буффон близок к завершению карьеры

В связи с тем, что руководство «Пари Сен-Жермен» приостановило процесс переговоров о продлении трудового соглашения с опытнейшим вратарем Джанлуиджи Буффоном, в ряде изданий начали появляться данные о возможном завершении карьеры стража ворот.

Боссы парижского клуба не собираются спешить с оформлением нового договора о сотрудничестве с 41-летним голкипером, после того, как клуб вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. Отмечается, что к вопросам и деталям продления контракта с легендарным вратарем клуб может вернуться несколько позже.

Но не исключено, что футболистом будет принято окончательное решение о том, чтобы завершить выступления на профессиональном уровне в конце сезона.

За «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон играет с лета прошлого года. В команду он пришел в статусе свободного агента. Контракт с клубом был оформлен на один сезон. С момента перехода в стан французского клуба, вратарь принял участие в 20 играх, в которых им было пропущено 13 голов.