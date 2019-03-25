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Челси рассчитывает на Хадсона-Одои

Дата публикации: Вчера, 21:52 | Категория: Новости футбола

Челси рассчитывает на Хадсона-Одои

      Боссы лондонского «Челси» оповестили Каллума Хадсона-Одои о том, что не намерены его продавать. Об этом пишут английские издания.

      Хадсон-Одои изъявляет желание выходить на поле гораздо чаще, а главный коуч «синих» Маурицио Сарри не часто задействует его в рамках матчей АПЛ.            Ситуацию подогревает интерес к футболисту со стороны мюнхенской «Баварии» и то, что в конце следующего сезона 18-летний исполнитель станет свободным агентом, если не продлит контракт с «аристократами».

      Ранее Хадсон-Одои ответил отказом на продление трудового договора, согласно которому футболист мог получать 80 000 фунтов стерлингов за неделю.

      Добавим, что в этом розыгрыше Английской Премьер-лиги нападающий сыграл в 6 поединках. В Лиге Европы форвард принимал участие в 8 матчах, забил 4 мяча и сделал 2 голевые передачи. Однако в большинстве случаев, игрок появлялся на поле заменяя других футболистов.

 

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