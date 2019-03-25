Барселона интересуется Алабой
К защитнику мюнхенской «Баварии» Давиду Алабе проявляет интерес «Барселона». Такие данные приводит французское футбольное издание.
Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» намеревается купить футболиста с целью составления конкуренции Жорди Альбе.
В связи с тем, что защитник мадридского «Атлетико» Лукас Эрнандес пополнит «Баварию» ближайшим летом, будущее Алабы в немецком клубе становится под вопрос.
Действующее трудовое соглашение Давида Алабы с клубом рассчитано до 2021 года. 26-летний исполнитель играет за «Баварию» с 2009 года. С тех пор на его счету более 330 сыгранных поединков и 28 забитых мячей.
В этом сезоне австрийский игрок принял участие в 24 встречах в рамках немецкого национального первенства (почти все с первых минут), забил 2 гола и сделал аналогичное количество результативных передач.
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