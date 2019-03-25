Арсенал готов продать Мхитаряна

Лондонский «Арсенал» собирается рассматривать поступающие предложения по приобретению армянского хавбека Генриха Мхитаряна. Подробности сообщили британские таблоиды.

По имеющейся информации, боссы «канониров» продав Мхитаряна, собираются пополнить бюджет на трансферы, а также немного снять финансовую нагрузку в области выплаты заработной платы игрокам. До этого в футбольных изданиях писали, что главному тренеру «Арсенала» Унаи Эмери летом выделят бюджет на трансферы 45 000 000 фунтов стерлингов.

Отметим, что Мхитарян входит в число наиболее высокооплачиваемых исполнителей «Арсенала». Его зарплата в неделю достигает 180 000 фунтов стерлингов.

Генрих Мхитарян пополнил «Арсенал» в начале прошлого года. В этом сезоне армянин сыграл в 18 поединках в рамках Английской Премьер-лиги, забил 6 голов и сделал 4 голевых паса. Контракт полузащитника с лондонцами рассчитан до середины 2021 года.