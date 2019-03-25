  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Барселона не собирается покупать Гризманна

Дата публикации: Вчера, 21:50 | Категория: Новости футбола

Барселона не собирается покупать Гризманна

                 Как сообщают авторитетные испанские издания, «Барселона» больше не рассматривает вариант приобретения французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

                Источник пишет, что боссы каталонского клуба изъявляли желание оформить переход летом минувшего года, однако теперь все существенно изменилось.

При этом, в грядущий период трансферов, сумма отступных за нападающего будет составлять 120 000 000 евро, а через сезон она будет увеличена до 200 000 000.

                Отметим, что Антуан Гризманн выступает за «Атлетико» с середины 2014 года. Тогда нападающего купили у «Реала Сосьедад» за 30 000 000 евро. В этом сезоне французский лидер атак «матрасников» сыграл в 28 поединках Ла Лиги, забил 12 голов, сделал 7 результативных пасов. Срок действия трудового договора с «Атлетико» рассчитан до завершения сезона 2022/23 гг.

Нравится
Похожие новости:
  • Барселона контактирует с представителями Гризманна
    Барселона контактирует с представителями Гризманна
    Антуан Гризманн Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу сообщил, что представители каталонского клуба установили контакты с агентами Антуана...
  • Гризманн может усилить Барселону
    Гризманн может усилить Барселону
    Антуан Гризманн Испанские футбольные издания сообщают о том, что между «Барселоной» и «Атлетико» из Мадрида была достигнута...
  • Ляказетт может заменить Гризманна в Атлетико
    Ляказетт может заменить Гризманна в Атлетико
    По версии авторитетного издания Англии The Telegraph, А. Ляказетт, представитель национальной французской команды, может сменить своего...
  • The Independent: Гризманн — цель Манчестер Юнайтед
    The Independent: Гризманн — цель Манчестер Юнайтед
    «Ман Юнайтед» видит усиление своего состава в лице нападающего «Атлетико» (Мадрид) А. Гризманна. The Independent сообщает...
  • МЮ готов заплатить за Гризманна столько, сколько будет нужно
    МЮ готов заплатить за Гризманна столько, сколько будет нужно
    Руководство Манкунианцев твёрдо решило заполучить талантливого француза, отметившегося забитым мячом во вчерашнем полуфинальном матче ЛЧ в ворота...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close