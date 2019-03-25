Барселона не собирается покупать Гризманна

Как сообщают авторитетные испанские издания, «Барселона» больше не рассматривает вариант приобретения французского форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.

Источник пишет, что боссы каталонского клуба изъявляли желание оформить переход летом минувшего года, однако теперь все существенно изменилось.

При этом, в грядущий период трансферов, сумма отступных за нападающего будет составлять 120 000 000 евро, а через сезон она будет увеличена до 200 000 000.

Отметим, что Антуан Гризманн выступает за «Атлетико» с середины 2014 года. Тогда нападающего купили у «Реала Сосьедад» за 30 000 000 евро. В этом сезоне французский лидер атак «матрасников» сыграл в 28 поединках Ла Лиги, забил 12 голов, сделал 7 результативных пасов. Срок действия трудового договора с «Атлетико» рассчитан до завершения сезона 2022/23 гг.