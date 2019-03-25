МЮ будет отклонять все предложения по Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» намеревается отвечать отказом на предложения по приобретению у клуба хавбека Поля Погба. Такие данные приводят британские издания.

Английский клуб желает продлить трудовое соглашение с французским полузащитником.

Добавим, что ранее в прессе начали появляться сведения о том, что Погба не против уйти из стана «красных дъяволов» в ближайший летний период трансферов. При этом представитель 26-летнего игрока Мино Райола, уже якобы начал вести работу над возможным трансфером. Публиковалось, что на исполнителя претендуют туринский «Ювентус» и мадридский «Реал».

В этом сезоне Поль Погба сыграл в рамках Английской Премьер-лиги в 27 матчах, забил 11 мячей и сделал 9 голевых пасов. На сегодня «манкунианцы» располагаются на пятой строчке национального первенства, имея 58 зачетных пунктов.