Зидану нужен Пьянич
По информации спортивных итальянских изданий, главный наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан хочет видеть в составе «королевского» клуба хавбека «Ювентуса» Миралема Пьянича.
Как отмечается, что коуч испанского гранда пообщался относительно данного вопроса с президентом клуба Флорентино Пересом, а именно трансфера 28-летнего боснийца.
Ожидается, что сумма сделки может составить 90 000 000 евро. Переход может состоятся уже ближайшим летом.
Напомним, что Миралем Пьянич выступает за туринский «Ювентус» с 2016 года. За текущий сезон боснийский исполнитель сыграл в 23 поединках, отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми пасами. Вместе со «Старой Синьорой» футболист два раза завоевывал чемпионство, такое же количество национальный Кубок. Кроме того, с 2008 года Пьянич играет за сборную Боснии и Герцеговины.
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