ПСЖ проявляет интерес к Гризманну

По данным испанских футбольных изданий, «Пари-Сен Жермен» заинтересован в усилении команды Антуаном Гризманном, ныне играющего за мадридский «Атлетико».

Парижане рассматривают данный вариант развития событий при уходе из команды одного из лидеров атак – Килиана Мбаппе либо Неймара.

Отметим, что сумма, по которой «матрасники» согласятся отпустить Гризманна – 200 000 000 евро. При этом уточняется, что после вылета команды из Лиги чемпионов, 27-летний форвард рассматривает возможность ухода в другой клуб.

Добавим, что в СМИ в очередной раз начали появляться сведения о том, что «Барселона» вновь собирается начать переговоры о покупке нападающего.

В этом сезоне Гризманн сыграл в 28 играх в рамках Ла Лиги, забил 12 голов и сделал 7 голевых пасов. Его трудовое соглашение с «Атлетико» рассчитано до конца сезона 2022/23 гг.