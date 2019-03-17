ПСЖ проявляет интерес к Гризманну
По данным испанских футбольных изданий, «Пари-Сен Жермен» заинтересован в усилении команды Антуаном Гризманном, ныне играющего за мадридский «Атлетико».
Парижане рассматривают данный вариант развития событий при уходе из команды одного из лидеров атак – Килиана Мбаппе либо Неймара.
Отметим, что сумма, по которой «матрасники» согласятся отпустить Гризманна – 200 000 000 евро. При этом уточняется, что после вылета команды из Лиги чемпионов, 27-летний форвард рассматривает возможность ухода в другой клуб.
Добавим, что в СМИ в очередной раз начали появляться сведения о том, что «Барселона» вновь собирается начать переговоры о покупке нападающего.
В этом сезоне Гризманн сыграл в 28 играх в рамках Ла Лиги, забил 12 голов и сделал 7 голевых пасов. Его трудовое соглашение с «Атлетико» рассчитано до конца сезона 2022/23 гг.
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