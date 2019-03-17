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Касильяс хочет вернуться в Ла Лигу

Дата публикации: Сегодня, 13:41 | Категория: Новости футбола

                Именитый испанский голкипер Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту» заявил, что хочет вернуться в Ла Лигу. Однако страж ворот подчеркнул, что в «Реал» возвращаться не будет.

              «Счастлив, что я много выступал в Ла Лиге. В настоящее время я играю в другой стране и чемпионате. Это немного расстраивает меня. Я бы хотел вернуться в испанский чемпионат, однако история с мадридским «Реалом» - в прошлом», - сказал 37-летний вратарь.

    За свою профессиональную карьеру Икер Касильяс завоевал со своими командами ряд титулов, включая три Лиги чемпионов, четыре Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА, клубный чемпионат мира. Помимо этого, на его счету шесть трофеев чемпиона страны (5 – Испании, 1 – Португалии).

              За «Порту» Касильяс выступает с 2015 года. С тех пор страж ворот принял участие в более чем в 100 матчах за португальский клуб.

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