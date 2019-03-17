Тоттенхэм хочет за Эриксена 233 млн евро

Кристиан Эриксен, защищающий цвета английского «Тоттенхэма» в летнее окно трансферов может покинуть клуб. Такие данные публикуют британские таблоиды.

Лондонский клуб собирается выручить за исполнителя не меньше 233 000 000 евро. Отмечается, что футболист желает пополнить мадридский «Реал». При этом, за Эриксеном внимательно следит «Барселона».

Если один из клубов решиться выложить данную сумму, Эриксен может стать самым дорогим игроком в мире.

Добавим, что ранее футболист трижды отказался продлевать контракт со «шпорами». Трудовой договор о сотрудничестве между игроком и клубом рассчитан до лета 2020 года.

Кристиан Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с середины 2013 года. Футболист был приобретен за 13 500 000 евро. В этом сезоне датский полузащитник принимал участие в 27 играх английского первенства, забил 5 голов, сделал 9 результативных передач.