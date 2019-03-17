  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Тоттенхэм хочет за Эриксена 233 млн евро

Дата публикации: Сегодня, 13:38 | Категория: Новости футбола

Тоттенхэм хочет за Эриксена 233 млн евро

      Кристиан Эриксен, защищающий цвета английского «Тоттенхэма» в летнее окно трансферов может покинуть клуб. Такие данные публикуют британские таблоиды.

     Лондонский клуб собирается выручить за исполнителя не меньше 233 000 000 евро. Отмечается, что футболист желает пополнить мадридский «Реал». При этом, за Эриксеном внимательно следит «Барселона».

     Если один из клубов решиться выложить данную сумму, Эриксен может стать самым дорогим игроком в мире.

     Добавим, что ранее футболист трижды отказался продлевать контракт со «шпорами». Трудовой договор о сотрудничестве между игроком и клубом рассчитан до лета 2020 года.

     Кристиан Эриксен выступает за «Тоттенхэм» с середины 2013 года. Футболист был приобретен за 13 500 000 евро. В этом сезоне датский полузащитник принимал участие в 27 играх английского первенства, забил 5 голов, сделал 9 результативных передач.

Нравится
Похожие новости:
  • Д.Суаресу поставлен ультиматум
    Д.Суаресу поставлен ультиматум
                      Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес получил ультиматум от...
  • GdS: Тоттенхэм включился в гонку за Лападулой
    GdS: Тоттенхэм включился в гонку за Лападулой
    Нападающий итальянской «Пескары» вызвал по отношению к себе серьёзный ажиотаж, в частности, на Туманном Альбионе. 26-летний Джанлука...
  • Реал пристально следит за Лукаку
    Реал пристально следит за Лукаку
    Мадридский «Реал» внес форварда английского «Эвертона» Ромелу Лукаку в свой трансферный лист, сообщает «Football...
  • Атлетико отказался продать Сауля клубу из АПЛ за 30 млн евро
    Атлетико отказался продать Сауля клубу из АПЛ за 30 млн евро
    Матрасники отвергли предложение английского гранда по хавбеку Саулю. «Cadena SER» гласит, что «Атлетико» не отпустил...
  • Момо Сиссоко станет игроком«Андерлехта»
    Момо Сиссоко станет игроком«Андерлехта»
    Экс-игрок «ПСЖ» Мохаммед Сисскоко уже в ближайшие дни может стать игроком брюссельского «Андерлехта». У 28-летнего опорного...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close