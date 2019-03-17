Хамес: я счастлив в Баварии

Колумбийский хавбек Хамес Родригес, ныне защищающий цвета мюнхенской «Баварии» заявил, что счастлив в немецком клубе.

Он отметил, что в настоящее время между руководством «Баварии» и мадридского «Реала», которому принадлежат права на футболиста, намерены провести переговорный процесс относительно его будущего.

«О моем будущем будут разговаривать клубы. Никто не может сказать точно, что будет в итоге.

В настоящее время я играю за «Баварию» и счастлив здесь, чувствую себя соответственно. Кроме того, Нико Ковач является отличным специалистом, с которым я желаю завоевать ряд титулов», - подчеркнул колумбиец.

Добавим, что «Бавария» имеет право выкупа 27-летнего исполнителя за 42 000 000 евро. За текущий сезон полузащитник выходил на поле в 17 поединках, отметился 7 голами и оформил 3 голевых паса.