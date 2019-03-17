Реал интересуется Брандтом

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении форварда леверкузенского «Байера» Юлиана Брандта. Об этом пишут европейские футбольные издания.

Отмечается, что трансфер может быть осуществлен уже ближайшим летом. Сумма сделки может составить не меньше 25 000 000 евро. Именно такая сумма прописана в трудовом соглашении 22-летнего немецкого исполнителя. Добавим, что срок действия контракта между футболистом и клубом истечет летом 2022 года.

Сам игрок уже прокомментировал интерес к нему со стороны «королевского» клуба:

«Попасть в круг интересов со стороны великих клубов для меня является большой честью. Но в настоящее время переговоры не ведутся», - подчеркнул немецкий нападающий.

Отметим, что Юлиан Брандт выступает за «Байер» уже на протяжении 6 лет. За свои 22 года он принял участие в 206 матчах в рамках всех турниров и забил 39 мячей. Помимо этого, на его счету 23 игры за национальную команду и 2 гола.