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Интер может уладить конфликт с Икарди

Дата публикации: Вчера, 21:55 | Категория: Новости футбола

Интер может уладить конфликт с Икарди

                  Как отметил спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротти, клуб близок к урегулированию конфликта с аргентинским форвардом команды Мауро Икарди.

                «Мауро Икарди является футболистом «Интера». Он заслуживает играть за эту команду. Мы ждем разрешения данного вопроса.

                Я хочу, чтобы обсуждения всех моментов происходили за закрытой дверью. Это нужно для полного раскрытия сторон и урегулирования всей ситуации.

                Объясняю свою позитивную позицию ввиду того, что мы надеемся на этого важного исполнителя. Он дал много «Интеру», а клуб помог ему», - сказал Маротти.

                В свою очередь, данную информацию подтверждает и жена футболиста, а по совместительству и его агент – Ванда Нара.

                Добавим, что по некоторым данным, у Икарди имеется ряд разногласий с клубом о продлении трудового соглашения, балканскими исполнителями команды, а также главным наставником команды – итальянским специалистом Лучано Спаллетти.

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