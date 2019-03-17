Интер может уладить конфликт с Икарди
Как отметил спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротти, клуб близок к урегулированию конфликта с аргентинским форвардом команды Мауро Икарди.
«Мауро Икарди является футболистом «Интера». Он заслуживает играть за эту команду. Мы ждем разрешения данного вопроса.
Я хочу, чтобы обсуждения всех моментов происходили за закрытой дверью. Это нужно для полного раскрытия сторон и урегулирования всей ситуации.
Объясняю свою позитивную позицию ввиду того, что мы надеемся на этого важного исполнителя. Он дал много «Интеру», а клуб помог ему», - сказал Маротти.
В свою очередь, данную информацию подтверждает и жена футболиста, а по совместительству и его агент – Ванда Нара.
Добавим, что по некоторым данным, у Икарди имеется ряд разногласий с клубом о продлении трудового соглашения, балканскими исполнителями команды, а также главным наставником команды – итальянским специалистом Лучано Спаллетти.
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