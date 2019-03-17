Месси удивился овациям со стороны фанатов Бетиса
Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий по поводу победы на выезде в рамках 28 тура испанского чемпионата над «Бетисом». Игра завершилась со счетом 4:1, а аргентинский исполнитель забил 3 мяча.
«Эта победа очень важна для нас, как и голы. Именно они дают возможность набрать очки. Мы играли против команды, которая качественно работает с мячом. Но «Барселона» всю игру действовала достаточно организованно и не имела серьезных проблем.
Я удивился овациям фанатов «Бетиса» на мой третий гол. Такого со мной еще не было. Здесь всегда нас хорошо принимают, даже учитывая то, что мы – соперники», - сказал Месси.
Отметим, что именно в этом матче очередным достижением аргентинца стал 25-й забитый гол со штрафного. Таким образом, за минувшие 8 сезонов, Лионель Месси рамках испанского чемпионата реализовал больше штрафных, чем весь мадридский «Реал».
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