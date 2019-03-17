  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Месси удивился овациям со стороны фанатов Бетиса

Дата публикации: Вчера, 21:55 | Категория: Новости футбола

Месси удивился овациям со стороны фанатов Бетиса

                   Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий по поводу победы на выезде в рамках 28 тура испанского чемпионата над «Бетисом». Игра завершилась со счетом 4:1, а аргентинский исполнитель забил 3 мяча.

                «Эта победа очень важна для нас, как и голы. Именно они дают возможность набрать очки. Мы играли против команды, которая качественно работает с мячом. Но «Барселона» всю игру действовала достаточно организованно и не имела серьезных проблем.

                Я удивился овациям фанатов «Бетиса» на мой третий гол. Такого со мной еще не было. Здесь всегда нас хорошо принимают, даже учитывая то, что мы – соперники», - сказал Месси.

                Отметим, что именно в этом матче очередным достижением аргентинца стал 25-й забитый гол со штрафного.  Таким образом, за минувшие 8 сезонов, Лионель Месси рамках испанского чемпионата реализовал больше штрафных, чем весь мадридский «Реал».

Нравится
Похожие новости:
  • Месси побил рекорд Герда Мюллера
    Месси побил рекорд Герда Мюллера
    Лионель Месси Форвард «Барселоны» Лионель Месси, забивший последний мяч в игре против «Сосьедада» (2:4), завоевал очередное...
  • Месси: никогда не думал о том, что смогу забить 400 голов
    Месси: никогда не думал о том, что смогу забить 400 голов
    Звезда каталонской «Барселоны» Лео Месси покорил отметку в 400 голов. В матче 6-го тура чемпионата Испании соперником...
  • Лионель Месси поселится в доме в форме футбольного мяча мяча
    Лионель Месси поселится в доме в форме футбольного мяча мяча
    Нападающий каталонской «Барселоны» и сборной аргентины по футболу Лионель Месси занялся строительством нового дома. Об этом сообщает...
  • Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны»
    Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны»
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с бывшим форвардом «Барсы» Сесаром по количеству мячей в высшем испанском...
  • Месси готовится провести свой 250-ый матч в чемпионате Испании
    Месси готовится провести свой 250-ый матч в чемпионате Испании
    В 5-ом туре чемпионата Испании в матче против «Райо Вальекано» нападающий «Барселоны» Лионель Месси проведет свою 250-ую игру...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close