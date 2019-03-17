Месси удивился овациям со стороны фанатов Бетиса

Форвард «Барселоны» Лионель Месси дал комментарий по поводу победы на выезде в рамках 28 тура испанского чемпионата над «Бетисом». Игра завершилась со счетом 4:1, а аргентинский исполнитель забил 3 мяча.

«Эта победа очень важна для нас, как и голы. Именно они дают возможность набрать очки. Мы играли против команды, которая качественно работает с мячом. Но «Барселона» всю игру действовала достаточно организованно и не имела серьезных проблем.

Я удивился овациям фанатов «Бетиса» на мой третий гол. Такого со мной еще не было. Здесь всегда нас хорошо принимают, даже учитывая то, что мы – соперники», - сказал Месси.

Отметим, что именно в этом матче очередным достижением аргентинца стал 25-й забитый гол со штрафного. Таким образом, за минувшие 8 сезонов, Лионель Месси рамках испанского чемпионата реализовал больше штрафных, чем весь мадридский «Реал».