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Клопп: мои команды имеют проблемы после ЛЧ

Дата публикации: Вчера, 21:54 | Категория: Новости футбола

Клопп: мои команды имеют проблемы после ЛЧ

          По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, его команда сталкивается с проблемами, после выступления в Лиге чемпионов. Об этом он заявил после встречи с «Фулхэмом» в рамках АПЛ (2:1).

       «Старт матча был хорошим. Затем его ритм был утрачен. Я вхожу число опытных специалистов, поэтому мои команды иногда сталкиваются с некоторыми проблемами после выступления в Лиге чемпионов.

        Во второй половине встречи мы должны были решать исход поединка. Соперник наиграл на забитый мяч, но победу заслужил «Ливерпуль». Я уверен, что мои футболисты психологически устойчивы, но важно сохранять должную интенсивность», - отметил немецкий специалист.

        Победа «Ливерпуля» позволила выйти команде на первую позицию английского национального первенства. В активе «мерсисайдцев» - 76 зачетных пунктов. Ближайший преследователь – «Манчестер Сити» у которого 74 очка.

 

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