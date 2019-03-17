Клопп: мои команды имеют проблемы после ЛЧ
По словам главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, его команда сталкивается с проблемами, после выступления в Лиге чемпионов. Об этом он заявил после встречи с «Фулхэмом» в рамках АПЛ (2:1).
«Старт матча был хорошим. Затем его ритм был утрачен. Я вхожу число опытных специалистов, поэтому мои команды иногда сталкиваются с некоторыми проблемами после выступления в Лиге чемпионов.
Во второй половине встречи мы должны были решать исход поединка. Соперник наиграл на забитый мяч, но победу заслужил «Ливерпуль». Я уверен, что мои футболисты психологически устойчивы, но важно сохранять должную интенсивность», - отметил немецкий специалист.
Победа «Ливерпуля» позволила выйти команде на первую позицию английского национального первенства. В активе «мерсисайдцев» - 76 зачетных пунктов. Ближайший преследователь – «Манчестер Сити» у которого 74 очка.
Похожие новости:
Фланговый хавбек «Лиона» заинтересовал скаутов английского «Ливерпуля». По сведениям L’Equipe, 24-летний Р. Геззаль...
Во время вчерашнего противостояния испанского первенства между Летучими Мышами и «Барсой» (1:1) произошло трагическое событие. Из...
Менеджер «Ливерпуля» Клопп поведал, что он не гарантирует что в этом сезоне его команда финиширует в топ-четверке по результатам...
Главный тренер сборной России Фабио Капелло заявил, что «Бавария» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Ранее...
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев после матча чемпионата России по футболу с «Томью» нецензурно оскорблял...