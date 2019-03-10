Лион хочет вернуть Бензема
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может вернуться в французский «Лион». Такое желание выразил президент «ткачей» Жан Мишель Оляс. По его словам, прошедшим летом руководство клуба прилагало усилия, для возвращения нападающего «сливочных».
«Мы общались с Бензема по данному вопросу. Он был открыт для обсуждения возвращения. Но мы не смогли достичь договоренностей по финансовым моментам. Если бы он вернулся к нам – было бы здорово», - сказал Оляс.
Добавим, что Карим Бензема играл за «Лион» на протяжении 2004-2009 гг. За пять сезонов в стане французской команды он принял участие почти в 150 поединках и забил 66 голов.
С лета 2009 футболист играет за «Реал». Тогда сумма трансфера составила 35 000 000 евро. Трудовое соглашение было заключено сроком на 6 лет и ежегодным денежным довольствием в размере 6 500 000 евро.
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