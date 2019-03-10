  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Свернуть список трансляций

Лион хочет вернуть Бензема

Дата публикации: Вчера, 22:32 | Категория: Новости футбола

Лион хочет вернуть Бензема

                  Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может вернуться в французский «Лион». Такое желание выразил президент «ткачей» Жан Мишель Оляс. По его словам, прошедшим летом руководство клуба прилагало усилия, для возвращения нападающего «сливочных».

                «Мы общались с Бензема по данному вопросу. Он был открыт для обсуждения возвращения. Но мы не смогли достичь договоренностей по финансовым моментам. Если бы он вернулся к нам – было бы здорово», - сказал Оляс.

      Добавим, что Карим Бензема играл за «Лион» на протяжении 2004-2009 гг. За пять сезонов в стане французской команды он принял участие почти в 150 поединках и забил 66 голов.

      С лета 2009 футболист играет за «Реал». Тогда сумма трансфера составила 35 000 000 евро. Трудовое соглашение было заключено сроком на 6 лет и ежегодным денежным довольствием в размере 6 500 000 евро.

Нравится
Похожие новости:
  • Милан заинтересован в Бензема
    Милан заинтересован в Бензема
    К. Бензема, французский центрфорвард «Реала» (Мадрид), может сменить испанскую команду на итальянскую – в его услугах проявляет...
  • Ювентус рассматривает А. Санчеса и Бензема на замену Морате
    Ювентус рассматривает А. Санчеса и Бензема на замену Морате
    Tuttosport извещает о том, что «Ювентус» намерен отыскать замену для А. Мораты, вернувшегося в «Реал» (Мадрид). На прицеле у...
  • Сумма трансфера Бензема может составить 48 млн фунтов
    Сумма трансфера Бензема может составить 48 млн фунтов
    Как извещает источник «Talksport», у лондонского «Арсенала» будет возможность подписать Карима Бензема при условии, что...
  • Карим Бензема — счастливый папаша
    Карим Бензема — счастливый папаша
    Форвард национальной сборной Франции и мадридского «Реала» Бензема стал папой. Жена футболиста Хлое родила именитому нападающему...
  • Моуриньо хочет видеть Бензема в «Челси»
    Моуриньо хочет видеть Бензема в «Челси»
    Главный тренер лондонского «Челси» Жозе Моуриньо захотел усилить свою команду нападающим мадридского «Реала» Каримом Бензема....
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close