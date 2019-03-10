Барселона может заплатить за де Лигта 70 млн евро

В ближайшее летнее окно трансферов, защитник нидерландского «Аякса» Маттейс де Лигт с большой вероятностью может оказаться в «Барселоне». Такие сведения приводят ряд авторитетных европейских футбольных изданий.

Источники отмечают, что 19-летний исполнитель сам выразил желание о переходе исключительно в стан каталонского клуба, несмотря на заинтересованность со стороны остальных топ-клубов Европы. В свою очередь, руководство «сине-гранатовых» готовы осуществить данный переход, заплатив «Аяксу» 70 000 000 евро.

Добавим, что по окончанию сезона «Барселону» пополнит Френки де Йонг, который на сегодняшний день является партнером де Лигта по «Аяксу». Ранее футболисты заявляли о том, что желают продолжать свою карьеру в составе одной команды.

За этот сезон Маттейс де Лигт принял участие в 40 играх в рамках всех состязаний. На его счету 4 забитых мяча и 2 голевых паса.