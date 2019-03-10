Сульшер оформит постоянный контракт с МЮ в конце марта
Боссы «Манчестер Юнайтед» собираются оформить новый трудовой договор с исполняющим обязанности главным коучем команды Уле-Гуннаром Сульшером, с целью назначить его постоянным наставником.
По сведениям британских изданий, это произойдет в ходе ближайшей серии международных матчей, которые запланированы на предпоследней и последней неделе текущего месяца.
Руководство «красных дъяволов» не намеревается затягивать переговорный процесс об условиях контракта с норвежским специалистом. Ожидается, что Сульшер будет зарабатывать в два раза меньше, нежели экс-наставник команды Жозе Моуринью – порядка 8 700 000 евро за год.
В настоящее время «Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Английской Премьер-лиги, имея в активе 58 зачетных пунктов. От четвертой позиции команду отделяют два очка.
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