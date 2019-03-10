Тоттенхэм готов выложить почти 80 млн евро за Кьезу
По данным британских таблоидов, «Тоттенхэм» заинтересован в приобретении хавбека «Фиорентины» Федерико Кьезы.
Отмечается, что главный коуч англичан Маурсио Почеттино рассматривает игрока итальянского куба в качестве одной из главных трансферных целей на ближайшее лето. Возможной суммой сделки называется 78 400 000 евро.
До этого футбольные издания публиковали данные о том, что на 21-летнего полузащитника «Фиорентины» претендуют топ-клубы Серии А, в частности «Ювентус», «Милан» и «Интер», а также мадридский «Реал», мюнхенская «Бавария» и английские «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Федерико Кьеза – воспитанник «фиалок». В этом сезоне он сыграл в 27 встречах итальянского первенства, в которых забил 5 голов, оформил 3 голевых паса. Действующее соглашение игрока с клубом – до конца сезона 2021/22 гг.
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