Зидан: вернуться домой - счастье
Зинедин Зидан дал комментарий относительно своего возвращения и назначения на пост главного коуча мадридского «Реала».
«Этот день особенный. Очень хорошие чувства. Я счастлив возвращению домой. Хочу снова работать и вернуть «Реал» на его законное место.
Команде были нужны изменения, когда было выиграны все титлу. В этой связи я покинул клуб. Теперь я вернулся, так как меня позвал президент. Спустя девять месяцев я готов работать.
На протяжении этого периода я не давал интервью. Но хочу сказать, когда позвонил президент «Реала», я не мог отказаться от его предложения.
Впереди у нас 11 поединков и мы намерены достойно завершить этот сезон», - заявил французский специалист.
Зинедин Зидан оформил с «Реалом» трудовое соглашение до середины 2022 года. Аргентинец Сантьяго Солари был отправлен в отставку руководством «королевского» клуба.
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