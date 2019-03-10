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Зидан: вернуться домой - счастье

Дата публикации: Сегодня, 16:07 | Категория: Новости футбола

Зидан: вернуться домой - счастье

                  Зинедин Зидан дал комментарий относительно своего возвращения и назначения на пост главного коуча мадридского «Реала».

                «Этот день особенный. Очень хорошие чувства. Я счастлив возвращению домой. Хочу снова работать и вернуть «Реал» на его законное место.

                Команде были нужны изменения, когда было выиграны все титлу. В этой связи я покинул клуб. Теперь я вернулся, так как меня позвал президент. Спустя девять месяцев я готов работать.

                На протяжении этого периода я не давал интервью. Но хочу сказать, когда позвонил президент «Реала», я не мог отказаться от его предложения.

                Впереди у нас 11 поединков и мы намерены достойно завершить этот сезон», - заявил французский специалист.

                Зинедин Зидан оформил с «Реалом» трудовое соглашение до середины 2022 года. Аргентинец Сантьяго Солари был отправлен в отставку руководством «королевского» клуба.

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