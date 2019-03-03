ПСЖ и МЮ претендуют на Санчо
Хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо может пополнить один из европейских топ-клубов в ближайшее летнее окно трансферов. Такие сведения приводит британская пресса.
По имеющейся информации, за 18-летнего исполнителя намерены бороться «Пари Сен-Жермен», а также «Манчестер Юнайтед».
В такой ситуации «Боруссия» может устроить между французским и английским клубом аукцион, с целью заполучения максимальной суммы от подобного перехода. Как оценивают в футбольных издания, стоимость трансфера может достигать свыше 115 000 000 евро.
Кроме того, накануне появлялись сообщения об интересе к английскому хавбеку со стороны «Барселоны», «Реала» и «Баварии».
Джейдон Санчо выступает за «Боруссию» с середины 2017 года. Тогда вингер был куплен у «Манчестер Сити» за сумму около 10 000 000 фунтов стерлингов. За этот сезон он сыграл в 24 играх Бундеслиги, забил 8 мячей и сделал 10 голевых пасов.
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