Барселона разорвала контракт с Сампером
На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о том, что контракт с хавбеком команды Серхи Сампером был расторгнут.
Отмечается, что трудовое соглашение было разорвано по взаимному решению игрока и клуба.
24-летний Сампер – воспитанник «сине-гранатовых». В системе клуба он пребывал с 2001 года. За основной состав «Барселоны» испанец сыграл впервые в 2014 году. С того момента исполнитель играл по большей части за второй состав команды. Также он отправлялся в аренду в такие клубы, как «Лас Пальмас» и «Гранада».
В текущем сезоне Серхи Сампер не выходил на поле в рамках испанского национального первенства. На его счету лишь одна игра в Кубке Испании, 1/16 финала турнира против «Культураль Леонеса» (1:0). В том матче испанский футболист вышел в основном составе, однако никаких результативных действий не выполнил.
Похожие новости:
Серхи Роберто Хавбек «Барселоны» Серхи Роберто официально оформил новое трудовое соглашение с клубом. Согласно новому контракту, игрок...
В конце текущего сезона центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос получит возможность перейти в состав одного из манчестерских...
Форвард «Зальцбурга» Джонатан Сориано стал игроком китайского «Бэйцзин Гоань», передает твиттер команды. Срок и сумма...
Хавбек Красных Дьяволов Э. Янг может поменять клуб уже в следующем месяце. Как информирует издание Manchester EN, 31-летний Эшли приковал к себе...
Игрок «Терека» (Грозный) А. Семёнов в скором времени должен оформить контракт со столичным «Локомотивом», о чём известил...