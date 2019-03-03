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Барселона разорвала контракт с Сампером

Дата публикации: Сегодня, 15:21 | Категория: Новости футбола

Барселона разорвала контракт с Сампером

                   На официальном сайте «Барселоны» появилась информация о том, что контракт с хавбеком команды Серхи Сампером был расторгнут.

                Отмечается, что трудовое соглашение было разорвано по взаимному решению игрока и клуба.

                24-летний Сампер – воспитанник «сине-гранатовых». В системе клуба он пребывал с 2001 года. За основной состав «Барселоны» испанец сыграл впервые в 2014 году. С того момента исполнитель играл по большей части за второй состав команды. Также он отправлялся в аренду в такие клубы, как «Лас Пальмас» и «Гранада».

                В текущем сезоне Серхи Сампер не выходил на поле в рамках испанского национального первенства. На его счету лишь одна игра в Кубке Испании, 1/16 финала турнира против «Культураль Леонеса» (1:0). В том матче испанский футболист вышел в основном составе, однако никаких результативных действий не выполнил.

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