Неймар: Мбаппе будет одним из лучших игроков в истории

Форвард «ПСЖ» Неймар поведал о взаимоотношениях со своим одноклубником – Килианом Мбаппе. Бразилец отметил, что молодой французский нападающий способен войти в число лучших исполнителей за всю футбольную историю.

«У нас отличные отношения. Лучше даже невозможно представить. Я зову его «золотой мальчик». Он войдет в число одних из лучших игроков в истории. Я стараюсь ему в этом помогать. Мы часто общаемся. Он мне словно брат. Я испытываю к нему особую привязанность.

На футбольном поле у нас полное взаимопонимание и зависть друг к другу – отсутствует. Такие отношения у меня были с Лионелем Месси, когда мы боролись с ним за «Золотой мяч»», - рассказывает бразильский форвард парижан.

Добавим, что в этом сезоне 20-летний Мбаппе сыграл в 21 поединке за «ПСЖ» в рамках французского национального первенства, забил 24 гола и сделал 10 голевых пасов.