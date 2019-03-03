  • twitter
  • facebook
  • vkontakte
  • Главная
  • Чемпионаты
  • Кубки
  • Хоккей
  • Другой спорт
  • Таблицы
  • Sport LIVE
  • Sport TV
Вторник 05 марта

23:00  cleag Реал Мадрид – Аякс 23:00  cleag Боруссия Д – Тоттенхэм
Свернуть список трансляций

Неймар: Мбаппе будет одним из лучших игроков в истории

Дата публикации: Сегодня, 15:20 | Категория: Новости футбола

Неймар: Мбаппе будет одним из лучших игроков в истории

                  Форвард «ПСЖ» Неймар поведал о взаимоотношениях со своим одноклубником – Килианом Мбаппе. Бразилец отметил, что молодой французский нападающий способен войти в число лучших исполнителей за всю футбольную историю.

                «У нас отличные отношения. Лучше даже невозможно представить. Я зову его «золотой мальчик». Он войдет в число одних из лучших игроков в истории. Я стараюсь ему в этом помогать. Мы часто общаемся. Он мне словно брат. Я испытываю к нему особую привязанность.

      На футбольном поле у нас полное взаимопонимание и зависть друг к другу – отсутствует. Такие отношения у меня были с Лионелем Месси, когда мы боролись с ним за «Золотой мяч»», - рассказывает бразильский форвард парижан.

                 Добавим, что в этом сезоне 20-летний Мбаппе сыграл в 21 поединке за «ПСЖ» в рамках французского национального первенства, забил 24 гола и сделал 10 голевых пасов.

Нравится
Похожие новости:
  • Мбаппе: Золотой мяч получит не Роналду и Месси
    Мбаппе: Золотой мяч получит не Роналду и Месси
    Килиан Мбаппе Форвард «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе считает, что два именитых исполнителя современности...
  • Неймар: Мбаппе – феномен
    Неймар: Мбаппе – феномен
    Неймар Мбаппе Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар дал оценку своему партнеру по атаке Килиану Мбаппе, который в игре с...
  • Мбаппе не исключает борьбу за Золотой мяч
    Мбаппе не исключает борьбу за Золотой мяч
    Килиан Мбаппе Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который отметился четырьмя забитыми голами в игре против «Лиона» в...
  • Роналдо: «Не сомневаюсь, что Неймар станет великим футболистом»
    Роналдо: «Не сомневаюсь, что Неймар станет великим футболистом»
    Бывший бразильский нападающий Роналдо, поигравший в «Барселоне», «Реале», «Интере» и других клубах утверждает,...
  • Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны»
    Месси стал лучшим бомбардиром в истории «Барселоны»
    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси сравнялся с бывшим форвардом «Барсы» Сесаром по количеству мячей в высшем испанском...
    • Рекомендуем
    Новости футбола
    Обзоры матчей
    Copyright © 2018
    Спорт
    Информация
    Чемпионаты
    Кубки
    Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
    Авторизация close