Клубы Серии А нацелились на Иско
По информации, которой располагают итальянские спортивные издания, на полузащитника мадридского «Реала» Иско претендуют три клуба из Серии А. При этом, ближайшим летом возможны различные сделки.
Отмечается, что в числе возможных мест новой работы 26-летнего исполнителя – «Наполи», миланский «Интер», а также туринский «Ювентус». По данным прессы, в летний период трансферов вероятен обмен испанца на аргентинца Пауло Дибалу. Как сообщается, «королевский» клуб готов к произведению подобной сделки.
При этом, «Интер» может выступить со своим предложением, а именно предложить за Иско – Мауро Икарди. Подметим, что у последнего в настоящее время достаточно непростые взаимоотношения с руководством «нерадзурри».
Также в стороне не остается «Наполи». Главный наставник клуба – Карло Анчелотти ранее работал с Иско в «Реале» некоторое время. Это может быть положительным фактором в копилку возможного перехода испанца в стан неаполитанцев.
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