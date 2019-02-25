Клубы Серии А нацелились на Иско

По информации, которой располагают итальянские спортивные издания, на полузащитника мадридского «Реала» Иско претендуют три клуба из Серии А. При этом, ближайшим летом возможны различные сделки.

Отмечается, что в числе возможных мест новой работы 26-летнего исполнителя – «Наполи», миланский «Интер», а также туринский «Ювентус». По данным прессы, в летний период трансферов вероятен обмен испанца на аргентинца Пауло Дибалу. Как сообщается, «королевский» клуб готов к произведению подобной сделки.

При этом, «Интер» может выступить со своим предложением, а именно предложить за Иско – Мауро Икарди. Подметим, что у последнего в настоящее время достаточно непростые взаимоотношения с руководством «нерадзурри».

Также в стороне не остается «Наполи». Главный наставник клуба – Карло Анчелотти ранее работал с Иско в «Реале» некоторое время. Это может быть положительным фактором в копилку возможного перехода испанца в стан неаполитанцев.