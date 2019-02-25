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Сарри не переживает за свое будущее

Дата публикации: Сегодня, 18:28 | Категория: Новости футбола

Сарри не переживает за свое будущее

                    Маурицио Сарри, вокруг которого в последнее время возникают слухи об увольнении с поста главного тренера «Челси» заявил, что не переживает относительно своего будущего.

                «Все данные о том, что я могу уйти из клуба, публикуются только в футбольных изданиях. За последние дни я неоднократно контактировал с руководством клуба. Средства массовой информации неверно преподносят информацию.

                Не наблюдаю в этом что-то необычное. Когда ты являешься главным тренером команды – постоянно испытываешь определенный уровень давления. Когда проблемы бывают несколько раз в полгода, то являешься реальным счастливчиком. Поэтому проиграв две игры и пребывать под давлением считаю нормальным. Вероятно, что больше нигде не оказывается такое давление, как в лондонском «Челси» такое давление оказывается», - сказал итальянский специалист.

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