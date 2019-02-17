Погба: Сульшер способен привести МЮ к победам
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба дал комментарий относительно победы своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии над лондонским «Челси».
«Мы красиво победили, провели отличную игру. Было непросто, но мы победили. Очень довольны собой.
Я стараюсь для команды, а она помогает мне показывать себя лучшим образом – забивать голы и делать голевые пасы. Играя вместе – получаем удовольствие.
«Манчестер Юнайтед» играет в турнирах, чтобы выигрывать титулы. Сульшер встал у руля команды, чтобы приводить нашу команду к победам. Мы доверяем ему, а он доверяет нам», - подчеркнул французский полузащитник.
Добавим, что после того, как руководство «красных дъяволов» уволило с поста главного коуча команды Жозе Моуринью, с которым у Погба был конфликт, исполнитель набрал 15 зачетных пунктов по системе «гол+пас» за 12 матчей.
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