Бонуччи отказался перейти в Реал, выбрав Ювентус
Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о существующей конкуренции в итальянском чемпионате, а также о том, что перед тем, как вернуться в «Старую Синьору», он ответил отказом на предложение мадридского «Реала».
«Уровень футбола Италии вырос. Хочу быть откровенным и сказать, что раньше «Ювентус» в разы превосходил другие клубы. Мы выступали против таких команд, как «Интер», «Милан», «Наполи» и понимали, что победа у нас в кармане, однако сегодня все иначе.
Переход в «Реал»? Да, я отверг их предложение. Они интересовались мной, что являлось поводом гордиться и получать удовольствие», - говорит итальянский защитник.
Напомним, что Леонардо Бонуччи играл за «Ювентус» на протяжении 7 лет (2010-2017). Потом защитник пополнил «Милан» за сумму порядка 40 000 000 евро. Прошлым летом 31-летний исполнитель был возвращен в туринский клуб за 35 000 000 евро.
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