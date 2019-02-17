Зенит проявляет интерес к Пасторе
Хавбек Хавьер Пасторе попал в сферу интересов питерского «Зенита». Об этом сообщили итальянские спортивные издания.
По имеющимся данным, «сине-бело-голубые» намерены оформить трансфер аргентинского полузащитника до закрытия периода трансферов, который в России длится до 26 февраля. Однако, сам Пасторе не рассматривает вариант с РПЛ, так как желает остаться в Италии до ближайшего лета.
При этом, агент исполнителя Марсело Симонян сообщил, что данная информация не соответствует действительности.
Напомним, что в настоящее время Хавьер Пасторе выступает за «Рому». Минувшим летом он перешел в римский клуб из «Пари-Сен Жермен». Тогда сумма сделки составила 24 700 000 евро. В этом сезоне он сыграл в 10 играх итальянского чемпионата, забил 2 года. Срок действия трудового договора с «волками» - до середины 2023 года.
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