Моуринью: могу работать в Лиге 1
Известный португальский специалист Жозе Моуринью побывал на матче 25 тура французского национального первенства – Лиги 1, а именно на встрече «Лилля» и «Монпелье». По словам тренера, он готов рассмотреть предложения по работе от клубов из Франции.
«Могу видеть себя в виде главного тренера в Лиге 1. Я имею опыт работы в разных странах. Люблю знакомиться с новыми культурами. Поработать в новом первенстве – фантастический опыт.
Сейчас я спокоен. Провожу время со своей семьей, друзьями. Но параллельно изучаю возможность возобновления работы тренера.
2-3 месяца без работы это хорошо. Когда уже больше – непросто. Надеюсь, что мне удастся вернуться к работе и быть более сильным», - рассказывает португальский коуч.
Добавим, что Моуринью остается без работы с середины декабря прошлого года. Именно тогда специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед».
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