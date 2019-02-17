Моуринью: могу работать в Лиге 1

Известный португальский специалист Жозе Моуринью побывал на матче 25 тура французского национального первенства – Лиги 1, а именно на встрече «Лилля» и «Монпелье». По словам тренера, он готов рассмотреть предложения по работе от клубов из Франции.

«Могу видеть себя в виде главного тренера в Лиге 1. Я имею опыт работы в разных странах. Люблю знакомиться с новыми культурами. Поработать в новом первенстве – фантастический опыт.

Сейчас я спокоен. Провожу время со своей семьей, друзьями. Но параллельно изучаю возможность возобновления работы тренера.

2-3 месяца без работы это хорошо. Когда уже больше – непросто. Надеюсь, что мне удастся вернуться к работе и быть более сильным», - рассказывает португальский коуч.

Добавим, что Моуринью остается без работы с середины декабря прошлого года. Именно тогда специалист был уволен из «Манчестер Юнайтед».