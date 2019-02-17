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Вторник 19 февраля

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Капелло: Месси – гений футбола

Дата публикации: Сегодня, 15:18 | Категория: Новости футбола

Капелло: Месси – гений футбола

                    Опытный итальянский специалист и экс-главный коуч национальной команды России Фабио Капелло дал высокую оценку игры именитого аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси, подчеркнув его важность.

                «Месси не является футболистом. Это гений мирового футбола. Да, он не побеждал на Чемпионатах мира. Такие турниры в одиночку выигрывать невозможно. Футбол является командным видом спорта», - отметил Капелло.

                Напомним, что в настоящее время Месси принято решение о перерыве в принятии участия в матчах за национальную команду Аргентины. Это произошло после того, как его сборная уступила Франции в 1/8 Чемпионата мира в России минувшим летом.

                За «Барселону» 31-летний нападающий в этом сезоне сыграл в 22 поединках, наколотил 22 гола и сделал 12 голевых пасов.

                Добавим, что 19 февраля пройдет первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Лионом».

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