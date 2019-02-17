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Трансфер Азара в Реал зависит от Неймара

Дата публикации: Сегодня, 15:18 | Категория: Новости футбола

Трансфер Азара в Реал зависит от Неймара

                   Боссы мадридского «Реала» не оставляют попыток усилиться лидером атак лондонского «Челси» Эденом Азаром.

                По сведениям британский футбольных изданий, что руководство «королевского» клуба также рассматривает приобретение Неймара. Отмечается, что именно от бразильского форварда зависит – пополнит ли бельгиец стан «сливочных».

                Однако эксперты подчеркивают, что «Реал» может отказаться от данного трансфера в связи с серьезной суммой сделки, которую затребует «Пари Сен-Жермен», а именно порядка 220 000 000 евро. Помимо этого, Неймару придется выплачивать тот же уровень заработной платы – около 36 000 000 за год. Но парижский клуб может отпустить своего нападающего, с целью избегания проблем с финансовым fair-play.

                Напомним, что Эден Азар за 25 матчей в рамках Английской Премьер-лиги забил 12 мячей, оформил 10 голевых пасов. В свою очередь, Неймар сыграл в 13 матчах французского первенства, отметился 13 голами и 7 ассистами.

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