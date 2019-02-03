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Хамес может пополнить Ювентус

Дата публикации: Сегодня, 20:21 | Категория: Новости футбола

Хамес может пополнить Ювентус

                     Заявление о том, что колумбийский хавбек Хамес Родригес, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию» может перейти в туринский «Ювентус», сделал его отец Уилсон Родригес.

                «Сегодня он не очень радостный, достаточно тихий и немногословен. «Ювентус» - хороший вариант для Хамеса. Особенно учитывая то, что в настоящее время из себя представляет футбол Италии.

                Хайнкес и Анчелотти задействовали Хамеса там, где это было необходимо. Футболист топ-уровня должен выходить на поле и демонстрировать сильные стороны. Грустно, когда он остается на лаве запасных. Такая же реакция и у всей Колумбии», - говорит отец 27-летнего исполнителя.

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