Хамес может пополнить Ювентус

Заявление о том, что колумбийский хавбек Хамес Родригес, ныне выступающий за мюнхенскую «Баварию» может перейти в туринский «Ювентус», сделал его отец Уилсон Родригес.

«Сегодня он не очень радостный, достаточно тихий и немногословен. «Ювентус» - хороший вариант для Хамеса. Особенно учитывая то, что в настоящее время из себя представляет футбол Италии.

Хайнкес и Анчелотти задействовали Хамеса там, где это было необходимо. Футболист топ-уровня должен выходить на поле и демонстрировать сильные стороны. Грустно, когда он остается на лаве запасных. Такая же реакция и у всей Колумбии», - говорит отец 27-летнего исполнителя.