Бартомеу: Неймар не связывался со мной

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу дал комментарий относительно того, возможно ли возвращение Неймара в стан «сине-гранатовых».

«Мы не общались с ним. Ни с Неймаром ни с его отцом. Никаких контактов не было.

Сегодня мы готовимся уже к будущему сезону. Имени Неймара в нем нет. Сейчас мы обсуждаем игрока «Пари Сен-Жермен», а этот клуб вряд ли захочет расставаться с таким исполнителем», - говорит президент каталонского клуба.

Кроме того, Бартомеу не исключил, что клуб может купить одного из футболистов «Реала», а именно Иско:

«Если тренерский штаб будет просить приобрести исполнителя, а у него будет желание уйти из «Реала», то мы купим его.

Иско? Я бы поговорил на этот счет с руководством мадридского клуба».