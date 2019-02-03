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Бартомеу: Неймар не связывался со мной

Дата публикации: Сегодня, 20:20 | Категория: Новости футбола

Бартомеу: Неймар не связывался со мной

                    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу дал комментарий относительно того, возможно ли возвращение Неймара в стан «сине-гранатовых».

                «Мы не общались с ним. Ни с Неймаром ни с его отцом. Никаких контактов не было.

                Сегодня мы готовимся уже к будущему сезону. Имени Неймара в нем нет. Сейчас мы обсуждаем игрока «Пари Сен-Жермен», а этот клуб вряд ли захочет расставаться с таким исполнителем», - говорит президент каталонского клуба.

                Кроме того, Бартомеу не исключил, что клуб может купить одного из футболистов «Реала», а именно Иско:

                «Если тренерский штаб будет просить приобрести исполнителя, а у него будет желание уйти из «Реала», то мы купим его.

                Иско? Я бы поговорил на этот счет с руководством мадридского клуба».

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