Реал готовит новый контракт для Модрича
Дата публикации: Сегодня, 20:22 | Категория: Новости футбола
Мадридский «Реал» собирается предложить новый трудовой договор хорватскому полузащитнику команды Луке Модричу. Об этом пишут испанские издания.
Отмечается, что сам обладатель «Золотого мяча» не против продления контракта со «сливочными». Ожидается, что он будет продлен до 2021 или 22 года, а также станет самым высокооплачиваемым футболистом в команде.
Текущее соглашение между исполнителем и клубом рассчитано до середины 2020 года.
Напомним, что в последние трансферные окна на Луку Модрича претендовал миланский «Интер». Футболист раздумывал о переходе, однако после получения хорватом «Золотого мяча», слухи о подобном трансфере поубивились.
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