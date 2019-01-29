Арсенал сообщил о переходе Дениса Суареса
Хавбек «Барселоны» Денис Суарес пополнил лондонский «Арсенал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «канониров».
«Наконец сообщение, которое ждали все. Денис Суарес, добро пожаловать в «Арсенал»», - говорится в сообщении клуба.
Отметим, что «Арсенал» арендовал исполнителя до конца текущего сезона. При этом есть ли возможность выкупа футболиста – информации нет.
Сам 25-летний игрок попрощался с каталонским клубом, написав сообщение в соцсети:
«Спасибо за все. «Барселона» - команда, состоящая из замечательных людей. Желаю удачи».
Напомним, что Суарес пополнил «Барселону» летом 2016 года, перейдя из «Вильярреала». В этом сезоне он практически не выходил на поле в футболке «сине-гранатовых». На его счету лишь 2 поединка в рамках испанского первенства.
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