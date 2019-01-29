Арсенал сообщил о переходе Дениса Суареса

Хавбек «Барселоны» Денис Суарес пополнил лондонский «Арсенал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы «канониров».

«Наконец сообщение, которое ждали все. Денис Суарес, добро пожаловать в «Арсенал»», - говорится в сообщении клуба.

Отметим, что «Арсенал» арендовал исполнителя до конца текущего сезона. При этом есть ли возможность выкупа футболиста – информации нет.

Сам 25-летний игрок попрощался с каталонским клубом, написав сообщение в соцсети:

«Спасибо за все. «Барселона» - команда, состоящая из замечательных людей. Желаю удачи».

Напомним, что Суарес пополнил «Барселону» летом 2016 года, перейдя из «Вильярреала». В этом сезоне он практически не выходил на поле в футболке «сине-гранатовых». На его счету лишь 2 поединка в рамках испанского первенства.