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Месси может вернуться в сборную

Дата публикации: Сегодня, 19:36 | Категория: Новости футбола

Месси может вернуться в сборную

                   Именитый форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайший период времени может вернуться в состав национальной команды Аргентины. Об этом сообщает ряд испанских футбольных изданий.

                По имеющейся информации, 31-летний исполнитель уже принял решение о возвращении и обсудил детали возвращения с главным наставником сборной Лионелем Скалони.

                Напомним, что последней игрой Месси за национальную команду была встреча в рамках Чемпионата мира в России летом 2018 года. Тогда его команда пробралась в 1/8 финала Мундиаля, где проиграла будущему триумфатору турнира – сборной Франции со счетом 3:4. После этого поединка Месси принял решения приостановить выступления за национальную команду, сконцентрировав внимание на игру за «Барселону».

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