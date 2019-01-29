Месси может вернуться в сборную

Именитый форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайший период времени может вернуться в состав национальной команды Аргентины. Об этом сообщает ряд испанских футбольных изданий.

По имеющейся информации, 31-летний исполнитель уже принял решение о возвращении и обсудил детали возвращения с главным наставником сборной Лионелем Скалони.

Напомним, что последней игрой Месси за национальную команду была встреча в рамках Чемпионата мира в России летом 2018 года. Тогда его команда пробралась в 1/8 финала Мундиаля, где проиграла будущему триумфатору турнира – сборной Франции со счетом 3:4. После этого поединка Месси принял решения приостановить выступления за национальную команду, сконцентрировав внимание на игру за «Барселону».