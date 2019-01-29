Альба продлит контракт с Барселоной

«Барселона» смогла договориться с испанским защитником команды Хорди Альбой о продлении контракта. Напомним, что переговорный процесс между клубом и исполнителем шел достаточно долгий период времени.

Действующее соглашение Альбы с каталонским клубом завершиться в середине 2020 года. Сегодня игрок является основным игроком «блаугранос».

Ожидается, что новый контракт футболиста будет рассчитан до лета 2024 года. Вероятно, игрок останется в стане «сине-гранатовых» до конца профессиональной карьеры.

В настоящее время в трудовом соглашении за футболиста указана сумма отступных – 150 000 000 евро. В новом контракте она будет увеличена. То же самое касается и заработной платы 29-летнего испанца.