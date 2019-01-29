МЮ хочет долгосрочный контракт с Де Хеа
Дата публикации: Сегодня, 19:34 | Категория: Новости футбола
«Манчестер Юнайтед» намеревается заключить со стражем ворот команды Давидом Де Хеа соглашение о сотрудничестве на длительный срок. Отметим, что «манкунианцам» удалось достичь договоренности с испанским голкипером только о продлении контракта на 1 год.
Как сообщают британские издания, «красные дъяволы» ставят в приоритет предложение долгосрочного трудового соглашения.
Отметим, что Де Хеа выступает за «МЮ» уже на протяжении 8 лет. С 2011 года испанец хорошо зарекомендовал себя и уже сегодня входит в число одних из лучших голкиперов в мире. В этой связи вокруг вратаря нередко масса слухов о переходе в тот или иной топ-клуб.
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