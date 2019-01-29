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Бартомеу: рассчитываем на де Йонга ближайшие 10 лет

Дата публикации: Сегодня, 19:33 | Категория: Новости футбола

Бартомеу: рассчитываем на де Йонга ближайшие 10 лет

                     Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал журналистам, что клуб оформил трудовое соглашение с Френки де Йонгом с прицелом на будущие 10 лет и даже более.

                «Купили де Йонга рассчитывая, что он будет играть за нашу команду на протяжении 12-13 сезонов. Это очень качественный исполнитель, разносторонний и отлично вписывающийся в наш стиль. Мы должны готовиться к будущему и рассчитываем на Френки.

                Молодые футболисты – Жан-Клер Тодибо, Усман Дембеле, Артур – наше будущее, которое уже строится», - сказал Бартомеу.

                Напомним, хавбек «Аякса» пополнит «Барселону» летом этого года. Накануне между клубами был согласован переход футболиста, сумма которого составила 86 000 000 евро.

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