Бартомеу: рассчитываем на де Йонга ближайшие 10 лет
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу рассказал журналистам, что клуб оформил трудовое соглашение с Френки де Йонгом с прицелом на будущие 10 лет и даже более.
«Купили де Йонга рассчитывая, что он будет играть за нашу команду на протяжении 12-13 сезонов. Это очень качественный исполнитель, разносторонний и отлично вписывающийся в наш стиль. Мы должны готовиться к будущему и рассчитываем на Френки.
Молодые футболисты – Жан-Клер Тодибо, Усман Дембеле, Артур – наше будущее, которое уже строится», - сказал Бартомеу.
Напомним, хавбек «Аякса» пополнит «Барселону» летом этого года. Накануне между клубами был согласован переход футболиста, сумма которого составила 86 000 000 евро.
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