Реал, Барса, Челси, Ливерпуль, ПСЖ — какими были топы 10 ЛЕТ НАЗАД

В этом выпуске мы вспомним, как играл ПСЖ без Мбаппе, Неймара, Кавани, Ди Марии; какие неожиданные взлеты произошли в Бундеслиге, а с какими трудностями столкнулись Боруссия Дортмунд и Мюнхенская Бавария