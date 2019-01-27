Реал, Барса, Челси, Ливерпуль, ПСЖ — какими были топы 10 ЛЕТ НАЗАД
Дата публикации: Сегодня, 15:12 | Категория: Новости футбола
В этом выпуске мы вспомним, как играл ПСЖ без Мбаппе, Неймара, Кавани, Ди Марии; какие неожиданные взлеты произошли в Бундеслиге, а с какими трудностями столкнулись Боруссия Дортмунд и Мюнхенская Бавария
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