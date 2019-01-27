Эмери: до лета - никаких трансферов

Главный наставник лондонского «Арсенала» Унаи Эмери заявил, что в зимнее окно трансферов «канониры» не будут усиливать состав команды. Напомним, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что «Арсенал» заинтересован в приобретении Ивана Перишича, Малкома и Дениса Суареса.

«Клуб сообщил мне, что сегодня не нужно покупать футболистом. При этом летом мы будем иметь шанс тратить деньги. Проще всего просить больше игроков, но я люблю работать с имеющейся командой. Передо мной стоит задача улучшить их игру.

Я доволен нашими футболистами, которых достаточно, чтобы добиться успехов в Английской Премьер-лиге и Лиге Европы. В АПЛ мы стремимся войти в первую четверку», - заверил испанский специалист.

Добавим, что в настоящее время «канониры» располагаются на пятой строчке турнирной таблицы национального первенства имея в активе 44 зачетных пункта.