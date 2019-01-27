Де Хеа: хотим вернуться в топ-4 АПЛ

Победная серия «Манчестер Юнайтед» не будет так ценна, если «красные дъяволы» по завершению сезона не войдут в первую четверку Английской Премьер-лиги. Об этом заявил страж ворот «манкунианцев» Давид де Хеа.

«Это отличная серия побед, но мы еще не входим в зону Лиги чемпионов, а до победы в АПЛ вовсе далеко. Мы довольны результатами, но нашим положением – нет. Надеюсь, что нам удастся войти в первую четверку и хорошо выступить в Лиге чемпионов.

Победить в АПЛ уже невозможно, но нам нужны титулы. Мы снова хотим войти в топ-4. Это будет непросто, но мы смогли существенно сократить отрыв. Будем вести борьбу до конца. Если удастся сохранять ту же форму, то будем побеждать», - сказал испанский вратарь.