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Де Хеа: хотим вернуться в топ-4 АПЛ

Дата публикации: Сегодня, 20:08 | Категория: Новости футбола

Де Хеа: хотим вернуться в топ-4 АПЛ

                  Победная серия «Манчестер Юнайтед» не будет так ценна, если «красные дъяволы» по завершению сезона не войдут в первую четверку Английской Премьер-лиги. Об этом заявил страж ворот «манкунианцев» Давид де Хеа.

                «Это отличная серия побед, но мы еще не входим в зону Лиги чемпионов, а до победы в АПЛ вовсе далеко. Мы довольны результатами, но нашим положением – нет. Надеюсь, что нам удастся войти в первую четверку и хорошо выступить в Лиге чемпионов. 

                 Победить в АПЛ уже невозможно, но нам нужны титулы. Мы снова хотим войти в топ-4. Это будет непросто, но мы смогли существенно сократить отрыв. Будем вести борьбу до конца. Если удастся сохранять ту же форму, то будем побеждать», - сказал испанский вратарь.

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