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Спаллетти: Перишич должен уйти

Дата публикации: Сегодня, 20:08 | Категория: Новости футбола

Спаллетти: Перишич должен уйти

                  Главный наставник «Интера» Лучано Спаллетти дал комментарий по поводу ситуации вокруг выставления на трансфер хавбека команды Ивана Перишича.

              «С Перишичем все просто. Игроки могут делать заявления о чем угодно, однако у них имеется подписанное трудовое соглашение с клубом. Чтобы покинуть его, кто-то должен заплатить за футболиста. Нельзя уйти бесплатно. Если он не желает играть, то его следует продавать. Это не является для меня проблемой. Тот, кто не вносит вклад в команду, должен уходить», - сказал итальянский специалист.

                 По данным ряда спортивной прессы, миланский «Интер» собирается заполучить за хорватского полузащитника до 40 000 000 евро. На футболиста «нерадзурри» претендуют такие клубы, как лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

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