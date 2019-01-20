Интер выставил на трансфер Перишича

Хавбек миланского «Интера» Иван Перишич может уйти из клуба до того, как закроется текущий зимний период трансферов. Об этом сообщили итальянские спортивные издания.

Источники пишут о том, что хорватский исполнитель выставлен на продажу с ценником в 40 000 000 евро. При этом уточняется, что в случае, если футболист останется в «Интере» до конца текущего сезона, то скорее всего он уйдет из него летом.

В настоящее время на Перишича претендуют уже два клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» (Мадрид). Сообщается, что они уже начали переговорный процесс с 29-летним игроком.

Добавим, что Перишич играет за «Интер» с 2015 года. Тогда игрок был куплен у «Вольфсбурга» за 16 000 000 евро. В этом сезоне полузащитник «нерадзурри» сыграл в 18 поединках итальянского первенства, забил 3 мяча и сделал 2 голевых паса.