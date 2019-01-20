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Интер выставил на трансфер Перишича

Дата публикации: Сегодня, 19:01 | Категория: Новости футбола

Интер выставил на трансфер Перишича

                  Хавбек миланского «Интера» Иван Перишич может уйти из клуба до того, как закроется текущий зимний период трансферов. Об этом сообщили итальянские спортивные издания.

                Источники пишут о том, что хорватский исполнитель выставлен на продажу с ценником в 40 000 000 евро. При этом уточняется, что в случае, если футболист останется в «Интере» до конца текущего сезона, то скорее всего он уйдет из него летом.

                В настоящее время на Перишича претендуют уже два клуба – «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» (Мадрид). Сообщается, что они уже начали переговорный процесс с 29-летним игроком.

                Добавим, что Перишич играет за «Интер» с 2015 года. Тогда игрок был куплен у «Вольфсбурга» за 16 000 000 евро. В этом сезоне полузащитник «нерадзурри» сыграл в 18 поединках итальянского первенства, забил 3 мяча и сделал 2 голевых паса.

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