Френки де Йонг согласился перейти в Барселону
Дата публикации: Сегодня, 19:01 | Категория: Новости футбола
Как пишут авторитетные испанские источники, хавбек «Аякса» Френки де Йонг принял решение о переходе в «Барселону».
Сообщается, что представитель футболиста уже оповестил о данном решении игрока боссов «ПСЖ», «Ювентуса» и «Манчестер Сити».
Ожидается, что уже в ближайшее время будет оформлен трансфер. Каталонский клуб заплатит за футболиста 75 000 000 евро.
Отметим, что ранее появлялись сообщения о том, что де Йонг склонялся к переходу в стан «Пари Сен-Жермен», при этом особые усилия для этого прилагал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.
В этом сезоне нидерландского первенства Френки де Йонг сыграл в 15 матчах и отметился 3 забитыми мячами.
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