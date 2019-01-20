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Френки де Йонг согласился перейти в Барселону

Дата публикации: Сегодня, 19:01 | Категория: Новости футбола

Френки де Йонг согласился перейти в Барселону

              Как пишут авторитетные испанские источники, хавбек «Аякса» Френки де Йонг принял решение о переходе в «Барселону».

            Сообщается, что представитель футболиста уже оповестил о данном решении игрока боссов «ПСЖ», «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Ожидается, что уже в ближайшее время будет оформлен трансфер. Каталонский клуб заплатит за футболиста 75 000 000 евро.

            Отметим, что ранее появлялись сообщения о том, что де Йонг склонялся к переходу в стан «Пари Сен-Жермен», при этом особые усилия для этого прилагал президент парижского клуба Нассер Аль-Хелаифи.

            В этом сезоне нидерландского первенства Френки де Йонг сыграл в 15 матчах и отметился 3 забитыми мячами.

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